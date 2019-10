Lady Gaga cai do palco com fã durante apresentação em Las Vegas

Lady Gaga caiu do palco durante a apresentação da tour Enigma em Las Vegas na noite da última quinta-feira (17). A cantora havia convidado um fã para o palco e subiu no colo dele enquanto dançavam. Os dois se desequilibraram e cairam em seguida.

Após o incidente, Gaga comentou que estava bem e continou o show junto com o fã, pedindo para que ele não se culpasse pelo ocorrido.

A artista sobre fibromialgia, síndrome que se manisfesta com dores no corpo, especialmente na musculatura. A cantora cancelou sua participação na edição do Rock in Rio em 2017, devido a complicações da doença.