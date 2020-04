Laboratório de Texto de Artista está com inscrições abertas até sábado (25)

Pensar os escritos de artista não apenas como um meio para dialogar com a sua obra, mas também, como um elemento importante na construção de todo um discurso crítico sobre arte. É isto que propõe o Laboratório de Texto de Artista, coordenado pela pesquisadora Ana Cecília Soares e pelo artista visual Júnior Pimenta, e cujas inscrições vão até o próximo sábado (25/04).

A partir da convocatória lançada pelo Sobrado Dr. José Lourenço, 25 artistas visuais cearenses ou residentes no Ceará serão selecionados para participar. Devido às restrições preventivas adotadas pelo Governo do Estado do Ceará no combate a Covid-19, o Laboratório ocorrerá todo online. Após a seleção, os aprovados receberão as orientações quanto ao funcionamento e a plataforma a ser utilizada nos encontros. Todas as atividades são gratuitas.

Constituído por quatro módulos específicos, unindo atividades teóricas e práticas, ao longo do projeto, serão apresentados conceitos, caminhos metodológicos e construções reflexivas nas artes visuais, por meio de alguns modelos narrativos adotados por artistas de diferentes épocas, como: manifestos, cartas, entrevistas, ensaios, artigos, ficções, entre outros.

Além disso, os coordenadores do Laboratório irão realizar um acompanhamento dos artistas participantes que terão os textos produzidos, durante esse processo, reunidos em uma publicação a ser lançada no final.

Saiba mais sobre os módulos

O primeiro módulo deste Laboratório será realizado pelos coordenadores Ana Cecília Soares e Júnior Pimenta. Nele, serão discutidas as questões referentes ao entendimento sobre o texto de artista e sua prática, com foco de atenção no processo de criação dos artistas. Além disso, buscará apontar a importância da escrita de artista não só como diálogo a uma poética específica, mas como fonte importante para o debate e a ampliação de todo um pensamento crítico sobre a arte em geral.

Inventariando a arte será o segundo módulo com a pesquisadora e curadora Jacqueline Medeiros. Seu propósito consistirá em uma análise crítica e histórica, por meio de um olhar localizado na escrita dos artistas Lygia Clark, Lina Bo Bardi, Pierre Verger e Francisco de Almeida, que se relacionam diretamente com as questões geopolíticas que transitam na forte influência do Projeto Econômico e Cultural da Bahia. A Teoria da Linha Orgânica de Lygia e o Imaginário Nordestino de Francisco de Almeida são aspectos que permeiam a História da Arte Brasileira e colocam no cerne das discussões os possíveis lugares dos escritos dos artistas nessa História.

No terceiro módulo, a artista Aline Albuquerque abordará a possibilidade de se compreender a fala como performance, assim como propõe o filósofo inglês John Austin, em sua teoria sobre os “Atos de fala”. De modo análogo, a escrita será pensada como gesto, ou ato de escrita. Este módulo terá duas abordagens dos atos de escrita: 1 – Atos de escrita/ação – Produções plásticas contemporâneas que usam a escrita como dispositivo imagético; 2 – Atos de escrita/reflexão – Produções teóricas que compõem o campo semântico da produção e comunicação do artista.

A escrita como a reelaboração de mundos é o último módulo do Laboratório, que será realizado pela curadora e pesquisadora Beatriz Lemos. A partir da leitura de textos produzidos por artistas que serão previamente sugeridos, ela se propõe a pensar o texto como espaço de debate crítico e encontros para exercícios de criação coletiva, em diferentes linguagens, que emanem outras perspectivas e vocabulários de existência.



Cronograma

Período de inscrições até às 23:59 do dia 25 de abril de 2020.

É necessário o preenchimento de formulário online.

Resultado da convocatória: 26 de abril de 2020.

Encaminhamento de informações sobre aulas: 27 de abril.

Módulo 01: 28 a 30 de abril, de 14 às 17h (Ana Cecília Soares e Júnior Pimenta).

Módulo 02: 05 a 07 de maio, de 14 às 17h (Jacqueline Medeiros).

Módulo 03: 19 a 21 de maio, de 14 às 17h (Aline Albuquerque).

Módulo 04: 26 a 28 de maio, de 14 às 17h (Beatriz Lemos).

Acompanhamento dos coordenadores: durante todo o processo. Atividade gratuita.

Informações:

labtextodeartista@gmail.com

85 999366511 (Whatsapp)