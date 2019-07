Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes possui tutoria de Mahmundi e Raquel Virgínia

Artistas dos quatro projetos da edição 2019 do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes escolheram os tutores que os acompanharão durante os meses de experimentação artística. Em sua sétima edição, o "Lab Música" traz profissionais de projeção nacional para acompanhar o desenvolvimento de músicos locais e promovendo atividades gratuitas e abertas ao público, como oficinas e aulas abertas.

O grupo Orquestra Transversal convidou a compositora e arranjadora Léa Freire para tutorar o projeto “Peripécias Transversais”. Já a cantora Luiza Nobel escolheu a cantora, compositora e produtora musical Mahmundi, que no ano passado foi tutora do projeto "Arquelano: ainda sou ponto", para tutorar o projeto “Um corpo sem voz em busca de voz”. O cantor Lua terá o produtor musical e DJ carioca Omulu como tutor do projeto “Atlântico” e, por fim, a banda de rock Pulso de Marte escolheu a cantora e compositora paulistana Raquel Virgínia para contribuir no projeto homônimo.

Mais mulheres

Uma característica da atual edição do Lab Música é a forte presença feminina. Pela primeira vez, a maioria dos projetos têm mulheres na liderança, o que se reflete também na escolha dos tutores: três dos quatro nomes escolhidos para somar conhecimento aos projetos são mulheres.

Mais de 60 projetos se inscreveram no projeto em 2019. Mona Gadelha, coordenadora do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, cita a variedade dos estilos musicais como outra característica importante que vem se desenhando desde as últimas edições. “Acho que o Laboratório está, cada vez mais, se consolidando como esse lugar de amplitude musical, de ter representantes de várias cenas musicais da cidade”, aposta.

Os quatro projetos vão trabalhar da erudição ao rock. É o caso de Luiza Nobel, que traz uma MPB com muita pesquisa de sonoridades, e da banda Pulso de Marte, essencialmente feita de rock. Ao mesmo tempo, o grupo Orquestra Transversal apresenta pesquisa assentada em compositores cearenses e o cantor Lua vai desenvolver um projeto de música dançante, misturando música eletrônica com ritmos brasileiros, num trabalho de composição que tem Fortaleza como inspiração.