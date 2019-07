La Casa de Papel: quais as novidades da terceira temporada?

A estreia da nova temporada de La Casa de Papel está confirmada para esta sexta-feira (19) e as expectativas na internet estão em alta sobre o enredo a ser abordado no novo ano. Em entrevistas anteriores, os astros da série, criada por Álex Pina, já deram pistas do que deve acontecer: mais um roubo, perseguições e cenários ainda mais elaborados após a parceria com a Netflix.

Até o momento, uma das novidades a serem apresentadas será o fato de que a história não terá uma cronologia específica. Entre os fãs, a suposição é de que Berlim, por exemplo, morto no último episódio da segunda temporada, deve aparecer em flashbacks do Professor. Grande mente por trás do roubo articulado nas temporadas anteriores, Sergio, nome real do Professor, deve ter um desenvolvimento ainda maior a partir de agora.

Novo Roubo

"Podemos mover o espectador e, assim, a trama nunca fica monótona", explicou Pina sobre o que será mostrado em cena. Além disso, as motivações ficarão claras para o novo assalto: os planos se iniciam quando Rio (Miguel Herrán) é encontrado junto de Tóquio (Ursula Corberó) e é capturado. A partir desse ponto, o grupo resolve se reunir para um golpe ao Banco da Moeda da Espanha.

Personagens

Foto: reprodução

Além do grupo inicial, composto por Tóquio (Ursula Corberó), Professor (Álvaro Morte), Rio (Miguel Herrán), Raquel (Itziar Ituño), Denver (Jaime Lorente), Nairobi (Alba Flores) e Mónica (Esther Acebo), novos personagens também serão adicionados à trama. Uma das já divulgada será a inspetora Alicia Sierra (Najwa Nimri). Ela chegará com o intuito de capturar os bandidos. Além dela, Palermo (Rodrigo De la Serna), Bogotá (Hovik Keuchkerian) e Marselha (Luka Peros) entrarão para a equipe do Professor.

Nova temporada

Mesmo que a estreia ainda não tenha ocorrido, a própria Netflix já confirmou um quarto ano para a produção. De acordo com as suposições dos fãs na internet, o último episódio da terceira deve trazer uma trama para envolver o próximo ano.