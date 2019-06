"La Casa de Papel" ganha 1º trailer da terceira temporada e aparição de personagem surpreende

A terceira parte da série "La Casa de Papel" acaba de ter seu primeiro trailer divulgado. Nas cenas, é possível ver o grupo reunido, junto à detetive e novos integrantes.

No começo do trailer, a equipe aparece em um navio em alto-mar e comemora o anúncio do professor de que estão em águas internacionais.



"Conseguimos escapar mas agora vem o mais difícil: manter-se vivo", diz o chefe do esquadrão. Também vemos Rio e Tokio isolados em uma ilha paradisíaca, mas sendo perseguidos -e Rio acaba sendo pego.



Tokio então faz um apelo ao Professor e se junta à equipe para resgatar Rio. Em algumas cenas, podemos ver as máscaras de Salvador Dali utilizadas nas duas primeiras partes da série, bem como a equipe armada e enfrentando a polícia. "Nós somos a resistência", dizem.



No fim do trailer, há uma aparição surpreendente do personagem Berlim, dado como morto no último episódio da série que foi ao ar. Os novos episódios chegam na Netflix no dia 19 de julho.