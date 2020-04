“La Casa de Papel”: fãs madrugam e 4ª temporada fica entre assuntos mais comentados; veja reações

Após hiato de quase nove meses, a estreia da 4ª temporada de La Casa de Papel, na madrugada desta sexta-feira (3), se mantem entre os principais assuntos do Twitter. Fãs da série espanhola começaram a maratonar os oito novos episódios, disponíveis na Netflix desde 4h da manhã. Em menos de quatro horas após o lançamento, nove dos 10 assuntos mais falados no Twitter já estavam relacionados aos personagens da trama.

Dentre as principais críticas do público brasileiro, a insatisfação com a sequência da narrativa se destaca. Alguns usuários da rede social argumentaram que houve certa “enrolação” ao longo da história, deixando as surpresas para os finais dos episódios. Entretanto, foi o destino da personagem Nairóbi que mais provocou comoção e revolta dos internautas. Veja algumas reações: