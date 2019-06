'La Casa de Papel' é renovada para quarta temporada antes da estreia da terceira

A série espanhola "La Casa de Papel" teve a quarta temporada confirmada nesta quinta-feira (27) por executivos da Netflix. O anúncio foi feito durante o lançamento das novas produções da plataforma na Espanha. A terceira temporada da atração será disponibilizada em 19 de julho.

O primeiro trailer da sequeência foi divulgado no início deste mês. Nas cenas, é possível ver o grupo reunido, junto à detetive e novos integrantes. Nele, a equipe aparece em um navio em alto-mar e comemora o anúncio do professor de que estão em águas internacionais. "Conseguimos escapar mas agora vem o mais difícil: manter-se vivo", diz o chefe do esquadrão. Também vemos Rio e Tokio isolados em uma ilha paradisíaca, mas sendo perseguidos - e Rio acaba sendo pego.

Tokio então faz um apelo ao Professor e se junta à equipe para resgatar Rio. Em algumas cenas, podemos ver as máscaras de Salvador Dali utilizadas nas duas primeiras partes da série, bem como a equipe armada e enfrentando a polícia. "Nós somos a resistência", dizem. No fim do trailer, há uma aparição surpreendente do personagem Berlim, dado como morto no último episódio da série que foi ao ar.

Em 2018, "La Casa de Papel" recebeu o prêmio Emmy Internacional na categoria de melhor drama. Os executivos não adiantaram nada da sinopse da quarta temporada.