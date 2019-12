La Casa de Papel divulga trailer e data de lançamento da quarta temporada

As primeiras cenas da quarta temporada de La Casa de Papel foram divulgadas exclusivamente para o público da Comic Con Experience 2019, no último domingo (8). A estreia da quarta parte de La Casa de Papel está prevista para 3 de abril de 2020.

As imagens da nova temporada foram exibidas durante o painel da Netflix com a presença de Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Mónica/Estocolmo).

De forma misteriosa, as cenas divulgadas começam com o Professor em uma floresta. Em seguida, as imagens mostram o subinspetor Ángel Rubio liderando uma caçada policial em busca de Sérgio.

Durante a perseguição, o Professor corre pela floresta, pula um muro e cai em um pasto, onde fica cara a cara com um boi chifrudo. O curto teaser termina com o Sérgio colocando uma caixa de madeira na cabeça.

Durante painel da Netflix, o ator Rodrigo De la Serna, intérprete de Palermo na série, revelou que o grande desafio do grupo na próxima temporada será sobreviver.