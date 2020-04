Kylie Jenner mostra 'melhor cômodo' de sua mansão em Palm Springs

Kylie Jenner, 22, resolveu mostrar um dos cômodos de sua mansão em Palm Springs, que ela considera o "melhor de todos". Através de um vídeo publicado no Instagram, a empresária afirmou que o cômodo é chamado de "quarto das beliches" e é usado para receber hóspedes.

As três beliches presentes no quarto contam com diferenciais: tanto em cima quanto embaixo, tratam-se de camas de casais, sendo que, em frente a cada uma delas, há uma televisão individual. "Este é o melhor quarto da casa. Todo mundo tem sua própria TV", diz Kylie.

Kylie Jenner, aos 21 anos, se tornou a empresária bilionária mais jovem do mundo com um negócio próprio, segundo um levantamento da revista americana de economia Forbes. A modelo, que é dona da marca Kylie Jenner Cosmetics, ultrapassou Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que entrou para o ranking aos 23 anos.

Jenner é meia-irmã de Kim Kardashian, socialite mais conhecida da família Kardashian. Quando mais nova, ela diz, sentia-se envergonhada por ter lábios pequenos, o que motivou seu interesse por batons e lápis labiais, produtos que faziam com que ela se sentisse mais segura.

A publicação afirma que a empresa de Kylie, lançada em novembro de 2015, vendeu US$ 54,5 milhões (R$ 206 milhões) em produtos até o inicio de 2019, segundo estimativas da Oppenheimer, depois de a jovem empreendedora assinar um acordo exclusivo de distribuição com a varejista de produtos de beleza Ulta, em novembro de 2018