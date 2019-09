Kylie Jenner é internada em hospital e cancela compromissos

Kylie Jenner, 22, foi internada em um hospital em Los Angeles após alguns dias passando mal. A empresária já não estava se sentindo bem no domingo (22), quando precisou faltar à cerimônia do Emmy, na qual seria uma das apresentadoras junto às irmãs Kim Kardashian e Kendall Jenner. Ela também precisou cancelar uma viagem que faria a Paris para uma festa de lançamento de sua colab de maquiagem.

Nas redes sociais, Kylie lamentou sua ausência no evento. "Infelizmente, eu estou muito doente e não poderia viajar. Estou de coração partido por perder o desfile, mas eu sei que meu time incrível e meus amigos que estão na cidade para o evento vão me representar. [...] Claro que esta coleção não é somente para as passarelas... Eu criei para que vocês pudessem ter um pedaço disso em um evento incrível".

Um membro da família comentou ao portal norte-americano TMZ que Kylie está com sintomas intensos de gripe, além de náusea e tontura. Ela estaria sendo acompanhada no hospital pela atriz transexual Caitlyn Jenner, 69, progenitora da empresária.