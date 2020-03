Kylie Jenner curte férias luxuosas nas Bahamas e exibe carro avaliado em R$ 4,6 milhões

A mais jovem bilionária do clã das Kardashians, Kylie Jenner, 22, está passando as férias em um hotel de luxo localizado na ilha de Harbour, no Caribe.

Ao lado da filha Stormi, 2, e das melhores amigas Anastasia 'Stassie Baby' e Amber Asaly, Jenner compartilha todos os momentos da viagem luxuosa. A empresária, dona da linha de maquiagens Kylie Cosmetics, exibiu seu carro avaliado em R$4,6 milhões da marca Rolls Royce Cullinan nas redes sociais.

O automóvel é considerado o carro mais caro do mundo, de acordo com a revista Autoesporte.

Além do carro de luxo, o hotel em que Jenner está hospedada há uma semana não fica para trás. A Villa Rosalita, local da hospedagem, varia de diária conforme as datas. As taxas atuais custam até US$ 15 mil (cerca de R$ 67 mil). Também é necessário fazer um "depósito de segurança" de US$ 25 mil (R$ 112 mil).

Kylie Jenner é a pessoa mais bem paga por publicidade no Instagram, segundo uma lista divulgada pela Hooper HQ em 2019. A caçula do clã das Kardashian cobra valores por volta de US$ 1,3 milhões (equivalente a R$ 5,8 milhões).

Ao todo, Jenner é dona de uma fortuna avaliada em mais de US$ 900 milhões (R$ 4 bilhões), o que faz dela a bilionária mais jovem no Ranking de Empreendedoras Americanas Mais Ricas, publicado anualmente pela Forbes.