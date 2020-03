KondZilla divide a experiência de dar voz à juventude da periferia em seminário

Realizado no Centro de Eventos do Ceará, o quarto Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades iniciou nesta quarta-feira (4) a programação que tem como objetivo discutir políticas públicas voltadas para a juventude, pensar em maneiras de inclusão e acesso desse público a bens como cultura, saúde, educação e cidadania.

O seminário segue até o dia 6 de março e reúne uma série de mesas e debates com personalidades que atuam diretamente com a juventude a nível local, nacional e internacional.

A programação de hoje contou com painel sobre a juventude e o empreendedorismo com mediação de Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (Cufa) e formada por Annabella Stieren, membra do Instituto Fryshuset da Suécia; Daniel Calarco, representando o Observatório Internacional da Juventude do Rio de Janeiro; Júlio Brizzi, coordenador Especial de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza, e Kondzilla, produtor musical paulista.

Annabella contou histórias de superação de jovens ao redor do mundo e da necessidade de políticas públicas mais concentradas nos anseios da juventude. Já Daniel, apresentou dados que demonstram a carência dessas iniciativas mais direcionadas. O convidado citou ainda que o Ceará que é um dos estados mais perigosos para ser jovem.

Konrad Dantas, o Kondzilla, falou sobre as perspectivas do trabalho enquanto produtor e a forma como lida na questão de dar espaço e voz à juventude da periferia, que por vezes é esquecida. O rapper apresentou seu case para a plateia, formada por jovens, políticos e pessoas que trabalham com esse público em Fortaleza.

"A partir do momento que a gente vai avançando, se conectando com o nosso público, que é o jovem de favela. algumas responsabilidades vão surgindo e a gente começa a entender o tamanho disso que a gente construiu", conta. Pensando nisso, o produtor criou um portal de comportamento para o jovem da favela para que contassem suas histórias, entregassem suas mensagens.

Kondzilla em visita ao Cuca Jangurussu Laudenir Oliveira

Após a mesa, Kondzilla visitou o Cuca Jangurussu para conhecer o equipamento, que teve programação aberta para jovens se apresentarem artisticamente. O produtor também teve momento de conversa com os jovens para contar a história dele.

"Se eu tivesse uma oportunidade dessa na minha juventude talvez as coisas poderiam ter caminhado pra outra direção e queria dizer que estou achando isso o máximo, porque não é toda cidade que tem isso", elogiando o equipamento.

Perguntado se tinha interesse em produzir algum MC de Fortaleza, KondZilla dividiu uma mensagem de incentivo à juventude. "Não esperem por ninguém. Formem suas equipes, seus times".