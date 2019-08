Kit Harington, o Jon Snow de 'Game of Thrones', será Cavaleiro Negro em 'Os Eternos'

Kit Harington, que deu vida a Jon Snow em "Game of Thrones", será o Cavaleiro Negro no longa "Os Eternos", da Marvel. A novidade foi dada durante o D23 Expo, evento que acontece na Califórnia (EUA), no qual a Disney anunciou seus lançamentos cinematográficos.

Outro ator que também atuou em "GOT" e que está confirmado no elenco do longa é Richard Madden. O artista, que interpretou Robb Stark na série, na telona será Ikris. Ao lado de "Viúva Negra", "Thor: Amor e Trovão", "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e "Blade", "Os Eternos" completa a lista dos longas da chamada Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O Cavaleiro Negro apareceu pela primeira vez em Avengers #47, história em quadrinhos publicada em 1967. O herói usa uma espada encantada em sua luta contra o mal. O longa deve estrear em 6 de novembro de 2020.

"Homem de Ferro" (2008) foi o primeiro filme da Fase 1 da Marvel. Já "Vingadores: Ultimato", colocou fim a Fase 3 em maio de 2019. Além disso, ao arrecadar 2,790 bilhões de dólares, o último longa do estúdio tornou-se o filme que mais arrecadou em bilheteria mundial na história, deixando para trás sucessos como Avatar e Titanic.