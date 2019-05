Kit Harington, o 'Jon Snow' de Game of Thrones, buscou reabilitação por estresse e alcoolismo

O ator Kit Harington, 32 anos, que interpretou o personagem Jon Snow na série Game of Thrones (Guerra dos Tronos), se internou em um clínica de reabilitação de luxo durante a exibição da última temporada do programa, que terminou em 19 de maio. De acordo o site americano New York Post, o ator foi tratar estresse e problemas com álcool.

Harington está internado no retiro Privé-Swiss, em Connecticut, nos EUA, durante um mês e só saiu do local algumas semana antes do último episódio da série, exibido no dia 19 de maio deste ano. Ele desembolsou cerca de 120 mil dólares para passar 30 dias no local. O ator interpretou o personagem Jon Snow por 8 anos.

Um amigo pessoal de Harington afirmou ao New York Post que o fim da série o atingiu muito. "Ele percebeu que era o fim de algo que trabalhou por tantos anos. E teve um momento que ele questionou 'e agora ,o que vem depois?'", disse.

A internação foi apoiado pela esposa de Harington, a atriz Rose Leslie, 32 anos, que interpretou a selvagem "Ygritte" na série. Os dois começaram a se relacionar durante as gravações.

Nota

Em nota, a assessoria do ator disse que ele resolveu aproveitar essa pausa nos seus compromissos como um oportunidade de passar um tempo em um retiro de bem-estar, para trabalhar questões pessoais.