Kiss fará 6 shows no Brasil em 2020 durante turnê de despedida

O Kiss confirmou todas as datas dos seis shows que farão no Brasil em 2020. A banda passará por Porto Alegre (12/11, no Anfiteatro Arena do Grêmio ), Curitiba (14/5, na Pedreira Paulo Leminski), São Paulo (16/5, no Allianz Parque), Ribeirão Preto (17/5, na Arena Eurobike), Uberlândia (19/5, no estádio Parque do Sabiá) e Brasília (21/5, no Ginásio Nilson Nelson).

O preço dos ingressos varia de R$ 125 a R$ 1.220 e eles começam a ser vendidos em 21 de novembro, a partir das 20h. Os shows fazem parte da turnê "The End of the Road", anunciada como a série de despedida do grupo formado atualmente por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.

A banda teve início em Nova York, em 1973, por Stanley e Simmons, e na carreira acumula alguns clássicos do rock como "Rock And Roll All Nite", "Detroit Rock City", "I Love It Loud", "Forever", "I Was Made For Loving You" "Love Gun" e "Shout It Out Loud".

Os rostos pintados e performances no palco com muitos efeitos, línguas de fora e pirotecnia são marcas do quarteto. Ao anunciar a última turnê, em setembro de 2018, Gene Simmons disse: "Serão os shows mais explosivos e grandiosos que já fizemos. Para aqueles que nos amam, venham nos ver. Caso você nunca tenha nos visto ao vivo, agora é a hora. Este será o show."

Será a sétima passagem do grupo pelo Brasil. A primeira foi em 1983, por São Paulo, Rio e Belo Horizonte, com a turnê The Creatures of the Night Tour. A mais recente foi em 2015, quando além de se apresentar em no festival Monsters of Rock, ainda tocou em Florianópolis e Belo Horizonte.