Kindle completa 12 anos lançando novo olhar sobre os benefícios da leitura digital

A possibilidade de ler um livro em uma plataforma virtual se tornou possível em 2007 com o lançamento do primeiro Kindle, iniciando uma revolução no modo de ler da população mundial. O e-reader tornou a leitura mais rápida e democrática, fomentando a prática de ler e movimentando a indústria literária fora dos meios tradicionais de distribuição. No último dia 19 de novembro, o dispositivo da Amazon completou 12 anos e a plataforma literária enumerou sete grandes benefícios proporcionados pela leitura digital.

1. Acesso rápido à leitura

Com um kindle, um leitor consegue, em menos de 1 minuto, achar uma obra dentre as 5 milhões oferecidas atualmente pela Loja Kindle no Brasil.

2. Leitura em qualquer lugar

O tamanho compacto do dispositivo possibilita carregar uma biblioteca inteira na palma das mãos. Além disso, quem tem um celular por si só pode ter um e-reader, já que os eBooks também são acessados por meios dos aplicativos gratuitos Kindle disponíveis para dispositivos Androids e IOS. A versão Light do aplicativo também é uma opção para quem quer ocupar menos espaço de armazenamento nos dispositivos.

3. Fim do "Livro Morto"

Os livros que saíram de circulaçaão e deixaram de ser impressos também estão incluídos no catálogo do eBooks da Loja Kindle, o que impede que qualquer obra tenha que ter seu acesso limitado e entre para a fúnebre categoria dos “livros mortos”. Depois da leitura digital, nunca mais uma obra vai desaparecer e quem ganha com isso são os leitores.

4. Descoberta de novos autores

Com o Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, qualquer autor pode publicar sua obra e inclui-la no catálogo da Loja Kindle gratuitamente. Além da visibilidade e oportunidades para autores independentes, o KDP ampliou a possibilidade de encontrar novas vozes da literatura e conhecer narrativas inéditas.

5. Acessibilidade

A tecnologia e-ink faz com que o display do Kindle se assemelhe ao máximo com a sensação de ler um livro impresso. Além disso, o dispositivo permite que o tamanho da letra seja ajustad de acordo com a preferência de cada leitor. Com isso, o e-reader inclui aqueles leitores com dificuldade na visão ou que pararam de ler com frequência porque não enxergam com nitidez as letras dos livros impressos.

6. Dicionário instantâneo

Com Kindle, leitores podem acessar instantaneamente um dicionário para verificar o significado de qualquer palavra selecionada, enriquecendo o vocabulário com mais praticidade e rapidez.

7. Ler o quanto quiser por um preço único

Os programas de assinatura Kindle Unlimited e Amazon Prime Reading possibilitam acesso aos títulos do Kindle a preços acessíveis. Com a plataforma, o leitor tem acesso a um milhão de obras por apenas R$19,90 ao mês.