Kim Kardashian mostra geladeira gigantesca da sua casa e impressiona internautas

Kim Kardashian, 39, virou alvo de piada na internet por conta de uma foto em que ela aparece em frente à geladeira da sua casa e que chamou a atenção pelo fato de ter só água, leite e iogurte dentro do eletrodoméstico. Muitos internautas questionaram como ela poderia alimentar os quatro filhos (North, Saint, Chicago e Psalm) com os produtos.



Para tirar as dúvidas dos seus 156 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital resolveu fazer, nesta quinta-feira (9), um tour pela sua cozinha e explicou que a geladeira da foto não era a oficial. O refrigerador principal da mansão, que tem o tamanho de um cômodo (é possível, inclusive, entrar dentro), foi mostrado por ela em vídeos publicados no Stories do Instagram e estava cheio de frutas e vegetais orgânicos e outros alimentos.



E essa não é a única geladeira da casa. Kim mostrou outras menores (no tamanho regular), onde ela guarda produtos como leite e água. Além disso, a influenciadora fez vídeos da sua despensa, onde ela guarda doces, cereais e outros produtos.



O tamanho da geladeira impressionou a internet. "Eu viveria muito bem dentro da geladeira da Kim Kardashian e nem digo isso pela quantidade de comida, e sim pelo espaço que é maior que meu quarto", comentou um internauta "E a geladeira da Kim Kardashian que é maior que o meu apartamento antigo", disse outro.