Kim Kardashian chora ao receber diagnóstico de Lúpus em programa de TV

A influenciadora digital Kim Kardashian, 38, revelou durante um episódio do seriado de sua família, Keeping Up With the Kardashians, que tem Lúpus. Nas imagens divulgadas, após fazer um exame de sangue para entender as dores físicas e de cabeça que sentia, além das articulações inchadas e fadiga, ela descobre que seu teste deu positivo para Lúpus e chora.



"Seu anticorpos são positivos para o Lúpus e Artrite Reumatoide", diz o Dr. Daniel Wallace, por telefone. No entanto, ele a lembra de que os resultados não confirmam necessariamente a doença. "Às vezes você pode obter falsos positivos", completa. Os dois marcaram então uma consulta de acompanhamento na mesma semana e Kim contou a notícia para as irmãs Khloe Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner: "Estou apavorada".

O Lúpus é uma doença autoimune que pode danificar qualquer parte do corpo e afeta cerca de 1,5 milhão de norte-americanos, de acordo com a Lupus Foundation of America.

Dentre outros famosos, a cantora Selena Gomez, 27, sofre do mesmo problema. Ela chegou a ser hospitalizada duas vezes em outubro de 2018, ambas por uma baixa contagem de glóbulos brancos no sangue, efeito colateral de um transplante de rim que realizou em 2017 para tratar o Lúpus.