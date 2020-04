Kim e Kourtney Kardashian protagonizam briga com tapas em reality show

As irmãs Kim e Kourtney Kardashian protagonizaram uma briga com tapas e socos no mais recente episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians, que acompanha a vida da família das celebridades. O programa estreou a 18ª temporada no último dia 26 de março.

O desentendimento teve início durante uma conversa entre Kim e Kendall Jenner sobre o fato de a irmã Kylie não poder participar de um desfile na Paris Fashion Week alegando estar doente. Kim criticou Kylie por não participar do evento e afirmou que desfilaria "mesmo que estivesse em seu leito de morte". No diálogo, a empresária também acrescentou que Kourtney e Kendall não fariam o mesmo que ela, já que não são tão esforçadas profissionalmente.

Os comentários fizeram as irmãs discutirem verbalmente e, depois, fisicamente. Trechos do programa mostram Kim avançando contra Koutney e dando tapas na irmã, que revida.

Confira o momento da briga:

A confusão levou Koutney a anunciar que 'daria um tempo' do programa. O reality show, que está no ar desde 2007, aborda a vida pessoal da família Kardashian, formada pelas socialites e irmãs Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, e suas meias-irmãs Kendall e Kylie Jenner.