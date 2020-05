Kelly Key diz que recebeu diagnóstico de câncer de pele

Kelly Key, 37, revelou na manhã desta terça-feira (12) que recebeu diagnóstico de câncer de pele no final do ano passado, quando estava em Portugal. Na ocasião, ela passou por um procedimento para retirada de uma pinta na região do buço.

A cantora contou que os médicos decidiram retirar outras pintas, que foram submetidas a exames que apontaram ser pré-cancerígenas. "Hoje [terça, 12] vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior. Deixo vocês avisados que vou ter um curativo maior", contou ela em vídeos publicados no Stories do seu Instagram.

Segundo Kelly Key, além do buço, as pintas estão localizadas no colo, no pescoço e nas costas. A cantora afirmou ainda que vai fazer um vídeo maior para falar sobre o assunto. "Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam se informar sobre isso", completou.