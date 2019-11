Kelly Key aproveitou dias de sol com a família no litoral cearense. A cantora veio a Fortaleza para comemorar o aniversário de Susana, a filha mais velha, e do marido Mico.

Durante a estadia, a apresentadora curtiu parque aquático, dia em spa e as praias paradisíacas do Ceará.

Nos cliques publicados nas redes sociais, Kelly Key compartilhou momentos da viagem com os seguidores.