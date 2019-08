Katy Perry, Lionel Richie e Luke Bryan estão confirmados para o American Idol de 2020

O canal americano ABC confirmou que os artistas Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie voltarão para a terceira temporada de American Idol, que estreia em 2020.

Houve rumores de que Perry deixaria a produção, que tentava reduzir custos frente ao salário anual de US$ 25 milhões (mais de R$ 98 milhões) da cantora, segundo informou a revista Variety. A americana ainda virou notícia, recentemente, quando foi condenada por plágio pela música "Dark Horse". Ela e os compositores da música terão de pagar US$ 2,78 milhões (cerca de R$ 11 milhões) ao rapper cristão Marcus Gray. No entanto, nenhuma dessas questões fez o elenco da atração mudar.

Ao todo, a atração teve 18 temporadas, 15 delas exibidas pela Fox. Após registrar queda de audiência nas últimas temporadas, o programa foi cancelado e chegou a ficar dois anos fora do ar. Em 2018, o programa foi ao ar pela ABC e voltou para a TV com Perry, Richie e Luke Bryan como jurados.

No ano passado, o American Idol passou a competir diretamente com The Voice americano, que eram transmitidos nos mesmos dias e horários. A Sony é responsável pela exibição do reality no Brasil e desde a estreia no canal, em 2004, o programa atingiu mais de 33 milhões de lares na América Latina.

American Idol estreou em 2002 e revelou nomes como Kelly Clarkson e Carrie Underwood.