Katy Perry e Orlando Bloom adiam casamento no Japão por conta de coronavírus

O casal Katy Perry e Orlando Bloom decidiram adiar os planos de casar no Japão devido à epidemia de coronavírus que já atingiu pelo menos 86 países, segundo dados do Jornal O Estado de São Paulo. A cerimônia contaria com 150 convidados.

Os artistas estariam preocupados com a saúde deles, dos convidados e do bebê que Katy está esperando, de acordo com a Revista People. A cantora anunciou a gravidez na última quinta-feira (5) no lançamento do novo clipe da música "Never Worn White". No vídeo, Perry surge com a barriga à mostra, confirmando a gestação.

O casamento é o segundo dos dois. Bloom já foi casado com a modelo Miranda Kerr, mãe de seu filho. Já Katy casou-se com o ator Russell Brand em 2010, que se divorciaram em 2013. O casal não confirmou publicamente o adiamento da cerimônia.