Karina Bacchi passa férias com a família na Praia da Taíba, no Ceará

A apresentadora e atriz Karina Bacchi está curtindo as férias ao lado do marido, Amaury Nunes e do filho Enrico, na Praia da Taíba, no litoral oeste do Ceará.

A família chegou ao estado no dia 9 de janeiro e está hospedada em um resort localizado em frente ao mar. "Love vibes!Tem mais lá no stories! Chegamos em um Paraiso ! Que lugar!", escreveu ela na legenda da publicação no dia da chegada.

Em fotos publicadas em sua conta no Instagram nesta segunda-feira (13), a atriz apareceu deitada sobre as águas cristalinas da Taíba e aproveitou para filosofar. "No que você mais pensa quando está sozinha em silêncio ...? Eu converso com Deus... eu agradeço e peço sabedoria, proteção, direção", respondeu ela a si mesma na publicação.

Não faltaram elogios dos fãs nos comentários, principalmente nas fotos em que a musa aparece com o primogênito, Enrico Bacchi. "Essa criança é o bebê mais lindo do mundo!", afirmou uma seguidora.

Filho

Karina e o marido, Amaury Nunes, estão tentando ter um filho. Nos últimos dias, ela compartilhou um vídeo mostrando a surpresa que fez para o ex-jogador de futebol para contar que ele seria oficializado como pai do Enrico.

O pequeno foi fruto de uma fertilização in vitro realizada em Miami, nos Estados Unidos e Amaury chegou na vida dos dois apenas 20 dias após o nascimento do bebê, que é o primeiro filho da apresentadora.