Karina Bacchi interrompe tentativa de gravidez por causa de pandemia da Covid-19

A apresentadora e modelo Karina Bacchi, 43 anos, teve de interromper todo o procedimento para tentar engravidar novamente por causa da pandemia do novo coronavírus. A revelação foi feita por ela mesmo em seu Instagram, nesta segunda-feira (11).



"Bebê a bordo? Ainda não. Quais planos você teve que adiar por conta da pandemia? Por aqui pausamos os tratamentos para nova fertilização (FIV) por enquanto", disse. "Mas o desejo ainda permanece e seguimos com fé. Desejamos que logo tudo passe e que todos vocês também possam colocar em prática alguns sonhos e objetivos que tiveram que ser pausados", contou.



Desde o começo de 2019 que Karina tenta engravidar. Ela já é mãe de Enrico, de 2 anos. Casada com o ex-jogador Amaury Nunes, 36 anos, Karina não pode ter filhos de forma natural por conta da retirada das trompas há alguns anos, o que exige que ela faça fertilização in vitro. Ela já realizou esse procedimento para gerar Enrico.



A apresentadora e atriz revelou em seu canal no YouTube que já passou por três processos de fertilização e que tentaria mais uma vez na expectativa de ter seu segundo filho. Ela e o marido esperam dar uma irmãzinha para Enrico, 2.