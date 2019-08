Karim Aïnouz comenta pré-seleção para o Oscar: ‘Vitória para o cinema nordestino’

O cineasta cearense Karim Aïnouz comentou, na tarde desta terça-feira (27), a escolha do longa-metragem "A Vida Invisível" como representante brasileiro para o Oscar 2020. O filme concorre a vaga entre os indicados a melhor filme internacional.

"É uma vitória não só do cinema brasileiro, mas do cinema nordestino", afirmou o diretor em entrevista por telefone. Estrelado por Fernanda Montenegro, o longa é inspirado em livro homônimo de Martha Batalha e conta a história de duas irmãs que são separadas e acabam vivendo, mesmo distantes, situações de machismo.

"É muito especial porque é um momento de resistência mesmo. A função do cinema está sendo questionada", disse Aïnouz, que participa nesta sexta-feira (30) da primeira exibição do filme no Brasil.

A estreia ocorre no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, na programação de abertura da 29ª edição do Cine Ceará, com a presença da atriz Fernanda Montenegro. "Pra mim, vai ser muito especial. O primeiro que eu vi na minha vida foi lá. Vai ser muito bonito", completou.