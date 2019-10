Kanye West afirma ter planos para presidência dos EUA em 2024

Kanye West, 42, já anunciou anteriormente seus planos de concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2020. Apesar de não estar encaminhado para conseguir concretizar o feito no próximo ano, ele diz que a carreira política continua em sua agenda.

"Haverá um dia em que serei o presidente dos EUA e lembrarei de qualquer fundador que não tenha capacidade para entender culturalmente o que estava fazendo", disse ele em uma entrevista à rádio Beats 1 da Apple Music. À rádio norte-americana Power 92 Chicago, o rapper disse ter um plano presidencial para 2024.

O cantor já foi criticado por suas opiniões políticas quando mostrou apoio ao atual presidente dos EUA, Donald Trump, usando um chapéu com o slogan de sua campanha, "Make America Great Again" (em português, "Faça a América Grande de Novo").

Seu novo álbum, "Jesus Is King", também deve ser lançado nesta sexta-feira (25). O rapper apresentou o novo trabalho em uma festa de lançamento em Los Angeles nesta quinta (24). Diferente do que o cantor costuma fazer, as novas músicas têm temática religiosa, sem palavrão. Ele também já anunciou que uma sequência do álbum, chamada "Jesus is Born", chegará em 25 de dezembro.