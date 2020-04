Kaká e Carol Dias anunciam a chegada de um bebê

Um domingo de Páscoa especial para Kaká e Carol Dias. O casal divulgou que estão à espera do primeiro filho juntos. O ex-jogador já é pai de Luca, de 11 anos, e Isabella, de 8, do casamento anterior com Caroline Celico.

A mensagem veio acompanhada de uma foto do casal exibindo a barriguinha pela primeira vez. "Obrigada Jesus pelo sacrifício de amor, por estar vivo dentro de nós e por ser renovo diário de esperança e bom ânimo, obrigada por nos sustentar com a sua mão poderosa, obrigada pelo milagre da vida e pela força sobrenatural de poder gerar uma vida!", declarou Carol.

História de amor

Carol e Kaká assumiram namoro ainda no réveillon de 2017. O noivado veio dois anos depois, em janeiro de 2019. O aguardado "sim" aconteceu em novembro do ano passado.

Os pombinhos se casaram em cerimônia realizada na praia de Itacaré, na Bahia. A lua de mel do sonhos teve como destino Maldivas e a Turquia. "Fico feliz em finalmente compartilhar um pouco dessa imensa alegria por aqui! Tenham uma feliz páscoa e que o espírito santo reine em nossas vidas!", publicou ela.

O primeiro casamento de Kaká foi em 2005, quando ele tinha 23 anos. O ex-atleta e a empresária Caroline Celico anunciaram o fim do casamento em 2015.