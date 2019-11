Kadu Moliterno volta a ter indenização negada pela Justiça em processo contra Luana Piovani

A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou nesta quarta-feira (13) o recurso movimento pelo ator Kadu Moliterno, 67, pedindo uma indenização de R$ 50 mil a atriz Luana Piovani, 43. Ele afirmava ter sofrido danos morais com a declaração feita por ela de que o ator teria batido na esposa.

O comentário de Luana Piovani foi feito em seu canal no YouTube, em 2017, época em que o caso de assédio de José Mayer foi divulgado na imprensa. Ela citou o ex-noivo Dado Dolabella e o ex-colega de cena Kadu Moliterno, afirmando que ambos não foram punidos após casos de agressão a companheiras.

"O Kadu, que já foi meu par, bateu na esposa. Ela foi capa da revista Veja com a manchete: 'Não foi a primeira vez' e não soube de condenação. Ele continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas para as revistas de celebridades", criticou a atriz.

Com base na declaração de Luana, Kadu Moliterno entrou com uma ação de danos morais na Justiça do Rio, que ele acabou perdendo em primeira instância. O ator entrou com recurso, mas novamente teve seu pedido negado, por unanimidade. Novos recursos agora só podem ser movidos se encaminhados a instâncias superiores.

O episódio foi classificado na primeira instância como uma "situação fática que pode ser classificada como mero dissabor, decorrente do legítimo direito de criticar e ser criticado, o que se constitui na maior garantia assegurada a todos que possuem o privilégio de viver nos regimes democráticos".

O ator foi procurado para comentar a decisão na noite desta quarta-feira, mas ainda não respondeu.