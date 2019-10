Justin e Hailey Bieber se casam em cerimônia íntima para apenas cem convidados

Enfim, casados! Justin Bieber, 25, e Hailey Bieber, 22, oficializaram a união em cerimônia na frente de amigos e familiares, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Sul (EUA). Segundo o site Us Weekly, tudo aconteceu para apenas cem convidados.

A cerimônia ocorre um ano depois do casamento no papel, em Nova York. Porém, ambos queriam fazer algo mais perto de suas famílias e com festa. Segundo o site, dentre os convidados estavam a modelo Ireland Baldwin, o empresário Scooter Braun e a socialite Kendall Jenner.

O casamento demorou a acontecer também por conta da depressão de Bieber, que trata da doença. O cantor tem mudado a sua postura de alguns anos para cá e vem se mostrando cada vez mais religioso.

O casal Bieber namorou de 2015 a 2016 e depois voltou em 2018, cerca de quatro meses depois que Justin se separou da então namorada Selena Gomez. Logo eles ficaram noivos.