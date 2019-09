Justin Bieber revela parentesco com Avril Lavigne e Ryan Gosling

Justin Bieber, 25, resolveu investigar as suas origens nos últimos dias e acabou descobrindo que a cantora Avril Lavigne, 34, e o ator Ryan Gosling, 38, fazem parte de sua árvore genealógica.

O cantor revelou o parentesco compartilhando uma imagem que explica a ligação entre os três. "Acabei de descobrir que tenho parentesco tanto com Ryan Gosling quanto com Avril Lavigne", disse na legenda da publicação, feita neste domingo (1º).

Segundo Bieber, a cantora seria sua prima de 12º grau, e Gosling, seu primo de 11º grau. "Esse é o dia mais feliz da minha vida", disse. O ator e a cantora não se pronunciaram publicamente sobre a notícia.

Além da descoberta dos primos, a árvore genealógica de Bieber está prestes a aumentar. Isso porque o cantor tem casamento marcado com Hailey Bieber, 22, para os próximos dias, nos Estados Unidos.

Em setembro de 2018, os dois se casaram em um cartório em Nova York apenas dois meses após anunciarem que estavam noivos. À época foi noticiado que eles fariam uma cerimônia religiosa para celebrar o momento entre familiares e amigos.

Segundo o TMZ, a data para o novo "sim" já foi definida: 30 de setembro. Além da novidade com o anúncio do casório, causou estranheza o local escolhido para a cerimônia ser a Carolina do Sul, já que nenhum dos dois tem conexão com o local.

O casal ficou noivo em julho de 2018, cerca de quatro meses após Bieber acabar um relacionamento cheio de idas e vindas com Selena Gomez, 27.