Justin Bieber diz que quase morreu por uso exagerado de drogas

Por muito pouco o cantor Justin Bieber, 25, não morreu pelo uso exagerado de drogas. Essa é uma revelação feita por ele mesmo em série documental que conta a sua trajetória, lançada no final de janeiro no YouTube.



"Houve um tempo em que eu estava bebendo, eu estava tomando pílulas, eu estava usando MDMA, cogumelos, tudo", revelou o cantor em trecho de "Justin Bieber: Seasons".



Em outro momento, ele conta sobre a rotina das madrugadas por parte de sua equipe. "As pessoas não sabem o quanto isso ficou sério. Decidi parar porque eu estava morrendo. Meus seguranças e a equipe ficavam indo no meu quarto de noite para checar meu pulso."



"Seasons", a série do cantor canadense, vem em um momento propício. Há cinco anos, ele lançou seu último álbum de inéditas, "Purpose", uma evolução do pop soul açucarado que marcou o anos de estrelato adolescente de Bieber.



Nesse período, o cantor viveu um relacionamento conturbado com Selena Gomez, passou a frequentar uma igreja e se casou com Hailey Baldwin. Todos esses acontecimentos são temas periféricos nos episódios da série, que foca na volta de Bieber ao trabalho, recheado de cenas em estúdio.



No início de dezembro do ano passado, Justin Bieber anunciou que em 2020 lançaria seu primeiro álbum em quatro anos e embarcaria em uma turnê norte-americana. "Yummy", a primeira música de divulgação do disco ainda sem título, já pode ser ouvida nas plataformas.