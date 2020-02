Justiça nega recurso e mantém pensão reduzida a Rose Miriam até análise de união estável

A Justiça de São Paulo decidiu, na noite desta quarta-feira (26), manter a redução da pensão paga a Rose Miriam di Matteo, 52, viúva do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro passado, em Orlando, nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo colunista Lauro Jardim, da revista Veja, e confirmada à reportagem pelo advogado dela.

O valor da pensão tinha passado de R$ 100 mil para US$ 10 mil (cerca de R$ 42 mil), no início do mês, pelo desembargador Galdino Toledo, da 9ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. Rose então apresentou recurso.

Ao todo, existem dois processos correndo na Justiça que abordam o direito de Rose Miriam à herança do apresentador. O desembargador que analisa o direito de ela receber parte do montante, no entanto, decidiu nesta quarta, que deverá esperar a decisão sobre a validade da união estável do casal para dar um parecer. Com isso, a redução da pensão segue em vigor.

Em nota, o advogado de Rose, Nelson Wilians, explica que "o desembargador asseverou que a questão depende de análise mais profunda perante o juízo onde tramita o pedido de reconhecimento de união estável, que é onde tudo se resolverá com o consequente reconhecimento".

A decisão desta quarta também negou o bloqueio dos bens do inventário do apresentador e manteve Aparecida Liberato, irmã de Gugu, como inventariante e curadora das filhas menores dele: Marina e Sofia. "O desembargador identificou também o conflito de interesses entre Rose e seus filhos ao deixar claro que ela reclama a parte deles na herança", afirmou, em nota, a advogada da família de Gugu, Lu Pentenado.

Na época em que a pensão de Rose foi reduzida, o advogado dela não considerou a decisão uma derrota. "Seria [uma derrota] se o magistrado dissesse que não haveria direito a nenhuma pensão. Isso apenas quer dizer que o juiz entendeu que, por hora, US$ 10 mil bastam, e Rose, uma vez obtendo o direito a meação, terá direito a 50% de tudo. Não tenho dúvida nenhuma que ela tem esse direito", afirma.

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Miriam Rose não foi casada oficialmente nem foi incluída no testamento assinado por ele em 2011 e que dividiu sua herança apenas entre seus filhos e sobrinhos. Ela então recorreu à Justiça, se colocando em choque direto com os irmãos e os sobrinhos do apresentador.

Mágoa Familiar

Mãe de Gugu, Maria do Céu, 90, chegou a afirmar que sua família foi desmoronada, sobretudo por conta da atitude da esposa de Gugu, Rose Miriam, de entrar na Justiça para travar uma batalha pela herança.

"Nunca vou perdoar a Rose por ter mentido para mim, dizendo que iria fazer um retiro religioso enquanto largou meus netos sozinhos nos Estados Unidos para vir ao Brasil armar essa briga na Justiça", comentou ela em entrevista à revista Veja.

Maria do Céu falou ainda sobre sua relação com Rose Miriam. Segundo Maria, Gugu e Rose "nunca tiveram nada um com o outro", mas ela sempre foi atendida quanto à questão financeira.

"Tudo que ela pedia, ele dava. Não era só pra ele, era para a família inteira. Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville. Quando ela vinha pra cá, ela tinha o dinheiro que ela queria para fazer o que ela queria", disse Maria em uma entrevista exibida pelo Fantástico (Globo).