'Juntos a Magia Acontece' apresenta o Natal de uma família real

Magia, esperança e renovação. O dia 25 de dezembro anuncia uma fase de reconciliação também na programação do especial de Natal, “Juntos a Magia Acontece”, da Rede Globo. Com elenco de peso, a atração apresenta a família Santos que, depois de perder a matriarca, precisa recuperar a união e resgatar o espírito natalino para a pequena Letícia (Gabriely Mota).

Na manhã de um domingo, às vésperas do Natal, Neuza (Zezé Motta), matriarca da família Santos, monta sua árvore para a comemoração. Com o marido Orlando (Milton Gonçalves), conversa sobre os planos para o novo ano. No entanto, um acidente muda o rumo das coisas.

Milton Gonçalves e Zezé Motta dão vida aos personagens Orlando e Neuza, respectivamente Globo / Estevam Avellar

Sem Neuza, a distância toma conta da família. Orlando entra numa depressão, enquanto vê o filho André (Fabrício Oliveira) se afastar, e a filha Vera (Camila Pitanga) se afundar nos afazeres domésticos. Como se não bastasse vivenciar o luto, Vera precisa ainda lidar com o desemprego do marido, Jorge (Luciano Quirino). O especial repete ainda nas telinhas parcerias de outros trabalhos, como Zezé Motta e Fabrício Boliveira, no remake de ‘Sinhá Moça’, de 2006, e Zezé e Camila em ‘A Próxima Vítima’, de 1995. Além do elenco protagonista, ‘Juntos a Magia Acontece’ conta com participações de Aracy Balabanian, Francisco Cuoco, Alice Wegmann e Zezé Polessa.

Núcleo autêntico

A atração apresenta uma família com dramas reais ao colocar em cena situações cotidianas, como o desemprego e as relações interpessoais. Para Camila Pitanga, Vera é um “espelho da realidade de muitas mulheres brasileiras que de alguma maneira, se desdobram entre a carreira, o trabalho e os cuidados do lar”.

Especialmente depois da morte da mãe, Vera precisará reunir forças para reequilibrar o núcleo familiar. A atriz acredita que esse é justamente o sentido da data de nascimento do Menino Jesus. “O espírito do Natal, para mim, é o símbolo deste homem que quer se conectar com a vida que segue, com os filhos, com a neta. Quer data mais simbólica de família que o Natal?”.

Com a assinatura de Cleissa Regina Martins, o enredo incorpora esses sentimentos familiares. “A história é principalmente sobre uma família que tem conflitos, mas se une por conta dos desejos de dois membros opostos: o avô e a neta. Esses dois, cada um tentando superar sozinho uma perda, acabam envolvendo a família num plano para ajudá-los”, define a autora.

No papel de André, Fabrício Boliveira coloca em cena retratos de um filho que sai de casa em busca dos sonhos. Antes da morte da mãe, a personagem se afastava da família para estudar cinema. O que parecia ser um ato simples, porém, era causa de intriga entre irmãos. Vera acreditava que os pais haviam os criado de maneira distinta: para ela, as responsabilidades e, para ele, a liberdade.

Expor a dificuldade que alguns homens têm de demonstrar sentimentos é algo presente na narrativa. Para Fabrício, o texto de Cleissa tem esse tom de reflexão. “Muitos homens simplesmente não conseguem falar de sensibilidade, que é possível pedir ajuda, expor fragilidades. Eu estou estudando muito sobre masculinidade, querendo rever esse meu lugar de privilégio. Não sou esse cara que não está repensando o mundo. Estamos aqui para rever os nossos próximos passos”, afirma.

Representatividade

O especial traz atores negros como protagonistas e ainda o debate da representatividade ao apresentar Milton Gonçalves como um Papai Noel, personagem comumente protagonizada por pessoas brancas. Camila Pitanga conta que se emocionou na primeira vez que viu o ator caracterizado. Para a atriz, é algo que diz muito sem ser panfletário.

Às vésperas do Natal, a família Santos perde a matriarca e precisam ressuscitar os laços de afeto para resgatar o espírito da festividade Globo / João Cotta

“Quem disse que Papai Noel não pode ser negro? Se é uma ficção que a gente aceita, essa ficção pode ter muitas caras. Fazer um especial de Natal que fale sobre a história de uma família negra é motivo de muito orgulho”, argumenta a atriz.

Zezé Motta também comemora a conquista: “Estou feliz e emocionada com um especial numa data incrível, que é o Natal, com atores negros. Me sinto lisonjeada em ajudar a contar a história dessa família por meio do drama vivido pelos filhos e marido depois da partida de Neuza”.

Apesar de pequena, a participação como Neuza para Zezé foi afetiva por contracenar com colegas de elenco de outros trabalhos, além disso o papel da personagem contribuiu para essa afeição. “A Neuza é uma mãe carinhosa, uma esposa dedicada, muito amada. Eu adorei ter sido convidada para fazê-la, mas ficou um gostinho de quero mais. Depois que gravei, ficava em casa pensando ‘essa hora, eles devem estar gravando, e a Neuza já morreu, tadinha’”, lembra.

É com essas reflexões que a atração conquista o teor das histórias contadas nesta época do ano. Como aponta Fabrício, é uma família falando de si e sobre si. Além disso, leva a pensar sobre o real significado do Natal, fora dos padrões de festas abundantes e presentes caros. “Achei isso um grande apontamento sobre Natal: a partir da morte de uma mãe, a família encara os dilemas internos para virar o ano”, finaliza.