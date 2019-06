Junior mostra bastidores de ensaio para turnê com Sandy

Depois de um aquecimento em programas de TV, como o Caldeirão do Huck e Altas Horas, da Globo, a dupla Sandy & Junior está mais próxima de estrear a turnê "Nossa História", que começa no dia 12 de julho, em Recife e segue para Fortaleza em 19 do mesmo mês. Com uma foto em que está com a guitarra nas mãos, o músico Junior anunciou o início dos preparativos nas redes sociais.

"Dada a largada nos ensaios. Que vibe!!!", comemorou o cantor. No fundo da foto, o inseparável Xororó ria com a alegria de ver os filhos juntos novamente. "Detalhe do corujão no fundo da foto", brincou o cantor na legenda. Em março, a dupla anunciou o seu retorno após 12 anos separados. A turnê "Nossa História" vai contemplar os clássicos da dupla, como as músicas "A Lenda", "Turu Turu" e outras. Junior fez questão de ressaltar, na ocasião do lançamento, que os shows não são um retorno da dupla, mas um momento pontual para celebrar e revisitar o passado. "As nossas carreiras individuais continuam", destacou.

Ao longo dos últimos dois meses, a dupla foi obrigada a lançar shows em outros estados e apresentações extras por causa da procura por ingressos além do esperado.

Uma notícia de que a dupla encerraria a turnê com um DVD no Maracanã, no Rio, chegou a circular, mas os artistas negaram que haja qualquer outro evento, além dos shows já programados.