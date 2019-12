Juliana Paes desembarcou em Jericoacoara, um dos destinos mais procurados no Ceará, para curtir a festa de Réveillon. Em suas redes sociais, a atriz postou fotos curtindo o momento de descanso ao lado do marido Carlos Eduardo Baptista, com quem é casada desde 2008, e dos dois filhos, Pedro e Antônio.

Foto: reprodução

"Finalmente... férias!!!!!!!", escreveu em uma das publicações do Instagram.

O último trabalho de Juliana Paes foi em "A Dona do Pedaço", onde a atriz interpretava a boleira Maria da Paz.