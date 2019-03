Juliana Paes e Deborah Secco dão 'selinho' durante desfile na Sapucaí; foto

O encontro de duas rainhas do Carnaval carioca, as atrizes e amigas Juliana Paes (rainha de bateria da Grande Rio) e Déborah Secco (eleita musa do Baile do Copa), na madrugada desta segunda-feira (4), deu o que falar.

Durante desfile da sua escola pela Marquês de Sapucaí, Juliana Paes, 39, aproximou-se da grade e protagonizou um "selinho" em Déborah Secco, 39. O momento foi flagrado por câmeras de paparazzi e espectadores que estavam por perto.

"Que orgulho! Que rainha!', escreveu Deborah Secco ao compartilhar o momento.

Quase um não

Paes pensou em desistir do posto de rainha de bateria, mas acabou aceitando o desafio.

"Digo que é muita loucura. Ser atriz e ser rainha de bateria realmente são coisas que não dá para conciliar. Me sinto muito angustiada porque quero estar sempre presente e nem sempre posso."

Por conta das gravações da próxima novela da Globo da faixa das 21 horas, Juliana Paes não pode comparecer ao último ensaio técnico da Grande Rio.

Raspando a sola das sandálias

Poucas horas antes do início dos desfiles, o Rio de Janeiro foi tomado por uma forte chuva, que deixou a cidade em estágio de atenção. Depois, o temporal cessou. Para não escorregar, Paes disse que precisou raspar a sola das sandálias. "Sempre tem uns truques, né? Mas, na verdade, a gente conta com os anjos da guarda mesmo. No final das contas são eles que seguram a gente (...) Na hora, a gente não pensa em nada. É adrenalina mesmo. E você se joga. Se cair, caiu. Levanta, sacode a poeira e vai que vai."

Emocionada, Paes disse que, independentemente da nota que a escola receber dos jurados, todo mundo saiu da avenida de alma lavada. "Foi lindo. Estou muito feliz com o desfile. Acho que a gente às vezes sai da avenida com uma sensação diferente e esse ano a gente sentiu uma vibração muito especial ao fim do desfile. Sabe quando sai todo mundo pulando como se estivesse em um bloco? Mais soltos, mais relaxados. Estávamos eufóricos", disse