Juliana Paes e Agatha Moreira comentam a cena de briga entre mãe e filha em 'A Dona do Pedaço’

Em ‘A Dona do Pedaço’, Josiane (Agatha Moreira) é desmascarada após Márcio (Anderson Di Rizzi) descobrir que Stephanie (Daniela Galli) pagou uma comissão à jovem, em cima dos valores do objetos de decoração adquiridos por Maria da Paz (Juliana Paes). O gerente da fábrica estranha a menina chegar com compras de lojas de grife sem que tenha liberado dinheiro para ela usufruir.

Com isso, vai atrás da informação, conversa com Kim (Monica Iozzi) para entender se foi algum tipo de permuta e ao pressionar a decoradora, ela revela o combinado com a jovem. A jogada era parte de mais um plano arquitetado com Régis (Reynaldo Gianecchini) para tirar o dinheiro de Maria da Paz (Juliana Paes).

Márcio sabe que será um golpe para Maria da Paz, mas decide contar a verdade e mostrar o caráter de sua filha. Ao saber da atitude da menina, a empresária marca um encontro em casa e a questiona sobre o roubo. Josiane tenta minimizar o ocorrido e a mãe ressalta que tem uma parcela de culpa, já que sempre mimou a jovem. Diante da insistência da filha em mascarar a situação, Maria não segura o descontentamento e bate em Josiane.

Agatha Moreira vive Josiane

A cena, gravada no último dia 25 de julho e dirigida por Amora Mautner, atraiu toda a equipe presente para assistir ao ensaio. Foram 30 profissionais no set, que acompanharam a diretora na condução dos atores envolvidos, com força, delicadeza e muita atenção. Concentradas durante todo o tempo, as atrizes Agatha Moreira e Juliana Paes trocavam impressões e conversavam sobre a melhor forma de fazerem a cena tão esperada pelo público: o primeiro confronto entre mãe e filha.

Agatha afirma que aprendeu muito com a parceira de trabalho e acredita que o público vai ficar mexido com a situação das personagens.

“Eu perguntei para a Juliana o que seria melhor: se ela preferia bater de verdade ou não. Ela falou que não. Eu nunca tinha feito cena assim, de apanhar muito. Já tinha levado tapa, mas, quando fiz, foi de verdade, porém com cuidado. Descobri que o tapa falso, para o vídeo, funciona melhor que o tapa de verdade. Quem me ensinou isso no dia foram Amora e Juliana. A cena é muito forte e mexe com a gente. É muito feio uma filha fazer o que a Josiane faz com a mãe e provocá-la até chegar a esse ponto. Quando terminou continuamos a chorar por mais meia hora. E pode acontecer com as pessoas a mesma coisa que aconteceu comigo: você estar esperando muito esse momento, achar que Josiane merece muito estar ali e, na hora que você vê de fato, se dá conta de que é muito triste. Você se compadece com a situação porque é chocante – uma mãe bater assim numa filha. Eu acho que isso pode acontecer com o público também, mesmo torcendo para ela apanhar. É triste e forte”, revela a atriz.

Régis (Reynaldo Gianecchini) consola Maria da Paz (Juliana Paes) Foto: Globo/Raquel Cunha

Juliana Paes explica o nervosíssimo antes da gravação e ressalta a importância da entrega do ator para o melhor resultado do trabalho.

“Eu estava supernervosa. Fico mais nervosa nessas sequências do que em cenas de emoção, porque é um lugar do ator onde precisam ficar muitas informações: racionais e passionais. Quando você tem que falar muito e, ao mesmo tempo, usar técnica para não machucar o seu colega, não bater com força, e precisa estar com a emoção afiada. Essas sequências são um grande desafio, mas no final estava superemotiva. Não consegui parar de chorar. Foi uma cena catártica. Acho que por toda a expectativa do público, toda a trajetória da personagem também, de amor e devoção por essa filha. Levei um tempo pra me recuperar dessa”, conta a atriz, emocionada.

A