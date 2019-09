Juliana Paes diz que Josiane vai trabalhar em carrinho de bolos em 'A Dona do Pedaço'

Depois de perder todo o dinheiro investido, Josiane (Agatha Moreira) deve apelar para vias paralelas de trabalho na novela "A Dona do Pedaço". Já foi revelado que ela contracenará com o influenciador digital Hugo Gloss como uma "porteira de boate"; agora, Juliana Paes, 40, revela que a menina também passará um tempo vendendo bolos no carrinho da Paz.

"Na última cena que eu li, a Josiane está empurrando carrinho de bolo e gritando 'Olha o bolo da Paz'. Josiane vai vender bolo na carrocinha da Maria da Paz. E é a própria Maria da Paz que diz 'Olha filha, tenho uma coisa para você'", disse a atriz à imprensa durante evento de lançamento em São Paulo do Luna 3, novo produto da Foreo.

Segundo a Paes, isso não significa uma redenção da filha. "Acho que Josiane merece coisa pior. Acho que é pouco para ela. Acho que isso vai ser só um começo de redenção. Se é que aquele tipo de personagem consegue se redimir".

A própria Paes diz que não sabe o que faria se tivesse uma filha como Josiane. "Acho que ficaria deprimida", diz ela, que acredita que filhos assim não são necessariamente "culpa de pais e mães".

A atriz ainda revelou que as cenas em que mais se diverte são as de amor com Régis e as em que cozinha bolos. Já foram tantos que ela nem prova mais os doces - só quando aparece alguma novidade.

Na caracterização da personagem, ela também já é "a dona do pedaço", pois a equipe de caracterização está sempre pedindo sua opinião sobre o figurino, segundo a atriz.

Fora dos sets de filmagem, ela ainda costuma acompanhar o que falam sobre a novela nas redes sociais, e diz que se diverte muito com os memes feitos sobre sua personagem. Para ela, a repercussão é sinônimo de sucesso e carinho. "Até as fofocas são sinônimo do sucesso estrondoso", diz.

Sem opinião formada sobre o destino romântico de Maria da Paz, ela pede que os espectadores deem suas opiniões através das redes sociais. Mas por enquanto, espera apenas que a personagem tenha um destino feliz com "um homem merecedor dessa mulher".