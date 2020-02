Juliana Paes curte férias com o marido na Praia da Taíba, no Ceará

A atriz Juliana Paes está curtindo seus dias de férias ao lado do marido na Praia da Taíba, litoral oeste do Ceara. Ela está hospedada em um hotel de luxo com vista paradisíaca para o mar. A diária chega a custar quase R$ 7 mil.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou imagens do quarto em que está hospedada. O local conta com piscina privativa, banheiro com vista para o mar e uma jacuzzi, conforme mostra o tour que Juliana fez. "Nós vamos usar a jacuzzi. As crianças não estão", avisou.

Em uma foto publicada nesta sexta-feira (14), a atriz aparece abraçada com o marido Carlos Eduardo Baptista em uma piscina com borda infinita e publicou: "#sextou".