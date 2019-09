Juliana Paes chama de "fofoca" rumor sobre usar camarim diferente de Paolla

Juliana Paes comentou uma notícias pelo jornal "Extra" de que não divide o camarim da novela "A Dona do Pedaço" com Paolla Oliveira, que interpreta Vivi Guedes. O "conflito" entre as duas seria por conta do prêmio "Melhores do Ano" do Domingão do Faustão, em 2017, no qual concorriam como melhor atriz: Paolla levou a melhor e Juliana não escondeu a decepção.

"É uma fofoca danada isso, vi outro dia. É impressionante como um sucesso avassalador abre brecha para fofoca. Acho divertido por um certo lado. Quando não há sucesso, não há fofoca, e quando há, é sinônimo de um sucesso estrondoso", declarou.

"A gente está muito feliz nos bastidores, fazendo festinhas, eu encabeço o pedido de doações. A gente organiza desde o DJ até o grupo de pagode, a decoração da festinha. A gente não podia estar mais feliz. Deixa que digam, que falem, a gente está muito feliz", afirmou. Juliana comentou também sobre o atual momento da filha na trama, depois de ter perdido boa parte da fortuna que roubou da mãe. "Ainda mão é uma redenção, Josiane (Agatha Moreira) merece coisa pior".