Juliana Paes afirma ter parado de fumar devido pandemia de Covid-19

Para preservar a saúde, Juliana Paes revela que precisou tomar uma decisão difícil: parar definitivamente de fumar. Durante participação da live no Instagram com Fábio Porchat, nesta terça-feira (7), a atriz afirma que faz parte do grupo de risco do Covid-19 por sofrer de asma. Dessa forma, decidiu largar o cigarro como forma de prevenção contra a doença.

“Eu, mesmo tendo asma, fumava. Não fumava cigarro industrializado, mas fazia meu cigarro de tabaco, achando que tinha menos componentes químicos e tal. E aí pensei: 'Essa quarentena tem que servir pra alguma coisa, então vou parar", conta.

Segundo ela, faz oito dias que não fuma. Embora não tenha parentes contaminados, Juliana diz conhecer uma pessoa internada com o novo coronavírus.

Tem o pai de uma amiga que está em UTI, infelizmente. Já está melhor, está se recuperando, mas passou por maus bocados", disse.

A atriz, que está no ar atualmente com a reprise de "Totalmente demais", se encontra em quarentena com o marido e os dois filhos.