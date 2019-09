Julia Lemmertz apresenta em Fortaleza comédia com texto de Martha Medeiros

Com os artistas Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro no elenco, a peça Simples Assim tem estreia marcada em Fortaleza para os dias 18, às 19h, e 19 de outubro, nos horários de 19h e 21h30, no Theatro Via Sul. Mostrando a história da obra da colunista e cronista Martha Medeiros, o espetáculo tem direção de Ernesto Piccolo e teve o texto adaptado pela autora e por Rosane Lima.

Em cena, os atores mostram situações distópicas e reais como, por exemplo, um casal que interage apenas pelo celular, uma mulher que contrata um dublê de si mesma e uma jovem que viaja a Marte após abandonar o amante. Com o enredo da comédia, surgem reflexões sobre como funciona a vida em meio ao caos moderno. Além disso, o espetáculo traz discussões sobre o amor e o afeto.

A ideia do projeto nasceu depois de uma conversa entre o produtor Gustavo Nunes e Martha Medeiros em Porto Alegre. Já a escolha da direção para Ernesto Picolo, se deu por conta da familiarização dele com o universo da autora.

Serviço

Simples Assim

Nos dias 18, às 19h, e 19 de outubro, às 19h e às 21h30, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingressos: de R$ 40 a R$ 100. (3099.1290)