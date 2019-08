Jota Quest apresenta o último show da turnê “Saideira Acústico Tour” em Fortaleza

A banda Jota Quest realiza o último show da turnê “Jota Quest - Saideira Acústico Tour” em Fortaleza, no dia 4 de outubro, na Praça Verde do Dragão do Mar. Os ingressos custam R$ 60 (meia) e R$ 180 (inteira) e podem ser comprados no site.

Há 20 meses na estrada com a turnê, a empreitada artística dos mineiros é sucesso de público, somando mais de 150 apresentações, em 130 cidades, assistidas por mais de 600 mil espectadores.

“Essa é a despedida da nossa turnê ‘Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto’. Estamos a dois anos na estrada rodando o Brasil de ponta a ponta, e Fortaleza não poderia ficar de fora dessa saideira. Esperamos todos lá no Dragão do Mar”, convida o vocalista, Rogério Flausino.

O espetáculo acompanha o lançamento do EP digital comemorativo com hits em versão jam-sessions do “Acústico”, com 5 canções que haviam ficado de fora do repertório do CD/DVD.

Serviço

“Jota Quest - Saideira Acústico Tour”

Dia: 4 de outubro de 2019

Abertura dos portões: 21h

Local: Praça Verde do Dragão do Mar

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

Ingressos: Pista (Meia) = R$ 60,00; Pista (Inteira) = R$ 120,00; Frontstage (Meia) = R$ 120,00; Frontstage (Inteira) = R$180,00.

Classificação etária: 16 anos