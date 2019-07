José Loreto e Sasha estão saindo juntos, afirma jornal

A fila andou para José Loreto (35) e Sasha Meneghel (20). De acordo com o jornal O Dia, os dois estão frequentemente juntos.

O ator tem visitado com frequência o condomínio de luxo de Xuxa, e, na noite do último sábado (20), foi visto saindo do lugar de moto, com Sasha na garupa. A publicação ainda garante que, segundo uma vizinha da modelo, os dois ainda não estão namorando, mas se conhecendo melhor.

Em junho, Loreto esteve em Nova York, onde Sasha mora há alguns meses. Os dois se seguem nas redes sociais, mas ainda conforme o jornal, o casal tem mantido a discrição. O ator, inclusive, não está entre os convidados da festa de aniversário de Sasha, que será em Fernando de Noronha.

Em resposta, a assessoria de imprensa de José Loreto disse que não comenta a vida pessoal do ator.

José Loreto se separou de Débora Nascimento em fevereiro após uma suposta traição dele. Sasha também não está mais namorando com Bruno Montaleone desde junho, após um ano e cinco meses juntos.