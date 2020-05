José Loreto diz que já pediu para amigos comprarem para ele remédio para ereção

O ator José Loreto, 35, fez algumas revelações sexuais durante uma live com a sexóloga Regina Navarro Lins, parceira dele na época do programa Amor e Sexo (Globo).

Na live, ele lembrou da primeira vez que brochou com uma menina. "Minha primeira brochada foi quando fiquei com uma menina, foi um transtorno, escondido em banheiro de condomínio. Arrumei uma desculpa, falei que estava casado. No dia seguinte eu queria arrumar remédio para ereção. Meu objetivo era mostrar quem eu sou, o macho alfa e potente, não podia deixar má impressão. Pedia para os meus amigos para comprar remedinho", disse.

Ele revelou que tinha um pensamento machista antigamente. "Brochar é tão natural. E quantas vezes eu na cabeça machista ficava com medo de brochar, o sexo era ruim."

De acordo com Loreto, ele agora está numa fase de redescobertas. "Eu ainda estou tentando evoluir sexualmente e espiritualmente. Eu pesquiso, quero ser mais tântrico, ir mais devagar [no sexo]. Então estou me redescobrindo."

José Loreto também disse que já se apaixonou e separou algumas vezes nos últimos tempos. A relação dele com Débora Nascimento, com quem terminou um casamento de forma conturbada, é tranquila. "Nos damos super bem com relação a isso. Temos guarda compartilhada. A Bella [filha] é o amor da minha vida. Moramos no mesmo condomínio."

Débora e Loreto anunciaram a separação em fevereiro de 2019, após três anos casados. Depois do anúncio, houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, com quem ele contracenou em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). O relacionamento com Marina foi desmentido, mas Loreto admitiu ter traído a mulher.

Porém, quase um ano após a turbulenta separação de Loreto, Débora Nascimento contou que mantém uma relação harmônica com o ex-marido. "Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto e Bella pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros", disse.