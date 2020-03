Jornalistas debatem sobre ocupação de Fortaleza em mesa redonda

Fortaleza e a ocupação das ruas é tema de mesa redonda com jornalistas, nesta terça-feira (3). As três autoras Fernanda de Façanha, Mayara de Araújo e Roberta Souza, que trabalharam com essa temática para a produção de livros-reportagens, são as responsáveis por comandar o debate.

Na mesa, as jornalistas compartilham as experiências de contar a história de Fortaleza em livros sob a perspectiva do Carnaval, do grafite e do comércio.

O evento conta ainda com exposição de fotos e ilustrações que compõem cada obra, além do relançamento do livro "Ruas e Cores", de autoria de Fernanda de Façanha, sobre grupos de arte urbana da capital.

Mayara de Araújo retrata cotidiano do Beco da Poeira, em 'Histórias de Beco' Ilustração: Mayara de Araújo

"Retratos da Cidade - Fortaleza(s) em páginas de livros-reportagem" também celebra os 10 anos do lançamento de "Histórias de Beco", produzido por Mayara de Araújo e que retrata o cotidiano do Beco da Poeira, localizado no Centro de Fortaleza.

Em 'Não é qualquer carnaval', Roberta Souza aborda sobre a festa na capital cearense

Já o de Roberta Souza, aborda as características do Carnaval na cidade em "Não é qualquer carnaval", a partir de uma pesquisa histórica e perfis de personalidades que tornam a festa uma realidade na capital.

Serviço

"Retratos da Cidade - Fortaleza(s) em páginas de livros-reportagem"

Terça-feira (3), às 18h30, na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475, Benfica)

Gratuito