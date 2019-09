Jornalista Leilane Neubarth se declara para esposa: “Melhor companhia”

Âncora do Jornal Globonews, Leilane Neubarth fez uma declaração à esposa, Isabela Bellenzani, diretora-executiva da TV Globo, em um post no Instagram. Compartilhada ontem (5), a postagem mostra uma foto de viagem das duas, sinalizada com a hashtag #tbt.

“E já que é dia de #tbt viagem… Nada como ter ao lado a melhor companhia… Tudo fica mais bonito e divertido! Obrigada por todas as viagens”, escreveu a jornalista na legenda da imagem.

Leilane assumiu o relacionamento no fim do ano passado, também por meio das redes sociais. No Instagram, a jornalista postou uma foto com Isabela, desejando um bom Natal aos seguidores e, ao ser questionada sobre a possibilidade de serem um casal, respondeu afirmativamente.

A apresentadora da Globonews tem dois filhos, fruto de relacionamentos anteriores, e publicou recentemente fotos da viagem da família com a atual esposa, as noras e o neto.