Jornal Nacional com Taís Lopes tem recorde de audiência no ano na Grande Fortaleza

A apresentação de Taís Lopes no Jornal Nacional no último sábado (19) resultou na maior audiência da TV Verdes Mares neste ano na Grande Fortaleza. Para conferir a participação da cearense ao lado do mineiro Thiago Rogeh, que também fez parte do rodízio de apresentadores do JN, um total de 1.468.127 telespectadores ficaram ligados no programa jornalístico.

Além disso, de acordo com números do Ibope, 57% de participação foi registrada no horário. O número significa que, de cada 100 televisores ligados, 57 deles estavam conectados para conferir a edição do telejornal.

Comemoração

Taís Lopes esteve entre os nomes sorteados para participar da série comemorativa pelos 50 anos do Jornal Nacional, cuja intenção era trazer rostos e sotaques de todo o país para a bancada do primeiro programa da televisão brasileira gerado em rede nacional.

Ao todo, 27 âncoras de afiliadas da TV Globo completam o time escalado para o projeto. Todos receberam instruções diretas de William Bonner, produtor e apresentador da atração, antes do momento crucial de subir na bancada.

No Instagram, Taís agradeceu a oportunidade com uma publicação falando sobre o aprendizado adquirido na experiência. ""Demorei, mas cheguei pra registrar esse momento único! Nessa semana, eu chorei, sorri, agradeci, lamentei, superei, desafiei, errei, acertei e, acima de tudo, APRENDI! Os últimos dias foram de muito aprendizado e superação. Uma coisa eu posso dizer: dei o melhor de mim e curti cada segundo dessa oportunidade", disse em um dos trechos da postagem.