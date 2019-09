Jornada Gestão Ágil traz métodos inovadores em gestão empresarial

Aprendizagem transformadora, inovação orientada por tendências e educação empreendedora são alguns dos temas a serem trabalhados na Jornada Gestão Ágil, evento realizado pelo Sebrae, que começou ontem (12) e segue até o dia 20 de setembro, na sede da instituição em Fortaleza. A jornada é uma oportunidade para profissionais e empresários que buscam aperfeiçoar seus conhecimentos de gestão empresarial.

Os workshops da Jornada Gestão Ágil estão sendo guiados pelo consultor, palestrante e professor Gustavo Couto, autor do livro "Guia Essencial para Novos Empreendedores". Considerado um dos mais novos especialistas em criatividade e inovação do Brasil, Gustavo está trazendo ao público presente experiências e conhecimentos adquiridos em suas atuações em empresas nacionais e internacionais.

O primeiro workshop da Jornada, o Innovation Trends, foi realizado ontem e abordou desde a descoberta de novas oportunidades nas tendências de consumo até a criação da cultura empresarial orientada pelas tendências identificadas. O workshop de hoje será o “Train the Trainer - Aprendizagem transformadora”, no qual os participantes terão a oportunidade de compreender a forma como as pessoas aprendem e aplicar métodos de aprendizagem transformadores.

Na sequência, a programação do evento contará com o workshop “Influência e Persuasão”, inspirado nos trabalhos de Robert Cialdini, maior especialista da área de persuasão aplicada às negociações. Já no dia 19 será a vez do “Agile - Método Ágil” e encerrando a programação, no dia 20/09, será realizado o workshop “Lean Manufacturing - TPS - Pensamento Enxuto”, no qual, por meio de práticas lúdicas, os participantes descobrirão que os resultados são construídos no dia a dia com a prática disciplinada de 4 princípios fundamentais: o cliente em primeiro lugar, pessoas são o recurso de maior valor, melhora contínua e foco onde as coisas acontecem.

As inscrições para a Jornada Gestão Ágil têm datas e valores específicos para cada workshop, e podem ser realizadas pelo site www.sympla.com.br/jornada-gestao-agil__611927. O telefone 0800 570 0800 estará disponível para tirar dúvidas e oferecer mais informações sobre o evento.

Serviço

Jornada Gestão Ágil

Data: 12 a 20 de setembro

Hora: 8h30 às 18 horas

Local: Sebrae - Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema

Programação

13/09 – Train the Trainer - Aprendizagem transformadora

18/09 – Influência e Persuasão

19/09 – Agile - Método ágil

20/09 – Lean Manufacturing - TPS - Pensamento Enxuto



Inscrições: www.sympla.com.br/jornada-gestao-agil__611927